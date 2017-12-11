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Пожар в Белёве унес две жизни
Фото rusgosnews.com

Пожар в Белёве унес две жизни

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Вечером 9 декабря при тушении пожара в одном из жилых домов Белёва сотрудники МЧС обнаружили тела проживавших там 43-летней женщины и 29-летнего мужчины.

Причиной возгорания, предположительно, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или замыкание электропроводки.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:19 0
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Место
БелёвТульская область

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