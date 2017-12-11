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Пожар в Белёве унес две жизни
Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Вечером 9 декабря при тушении пожара в одном из жилых домов Белёва сотрудники МЧС обнаружили тела проживавших там 43-летней женщины и 29-летнего мужчины.
Причиной возгорания, предположительно, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или замыкание электропроводки.
Следователи СУ СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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