Пожар в Белёве унес две жизни

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Вечером 9 декабря при тушении пожара в одном из жилых домов Белёва сотрудники МЧС обнаружили тела проживавших там 43-летней женщины и 29-летнего мужчины.

Причиной возгорания, предположительно, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или замыкание электропроводки.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.