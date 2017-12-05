В Новомосковске 77-летний водитель сбил ребенка на «зебре»

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 декабря в 7.45 в Новомосковске возле дома №38 по улице Садовского 77-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода.

10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также отмечается, что на ребенке были светоотражающие элементы.

Мальчика с телесными травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.