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В Новомосковске 77-летний водитель сбил ребенка на «зебре»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске 77-летний водитель сбил ребенка на «зебре»

10-летнего мальчика увезли в больницу.

4 декабря в 7.45 в Новомосковске возле дома №38 по улице Садовского 77-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода.

10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также отмечается, что на ребенке были светоотражающие элементы.

Мальчика с телесными травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +1
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