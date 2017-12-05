Фото УГИБДД по Тульской области.
В Новомосковске 77-летний водитель сбил ребенка на «зебре»
10-летнего мальчика увезли в больницу.
4 декабря в 7.45 в Новомосковске возле дома №38 по улице Садовского 77-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода.
10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Также отмечается, что на ребенке были светоотражающие элементы.
Мальчика с телесными травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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