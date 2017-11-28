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В Щёкино мужчины увезли похищенные люки на санках

В Щёкино мужчины увезли похищенные люки на санках

Полицейские задержали злоумышленников.

В Щёкино ночью на одной из улиц злоумышленники украли канализационные люки. Похищенное мужчины увезли на санках.

Подозреваемых задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. 27-летний и 28-летний неработающие ранее судимые местные жители признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +3
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