В Щёкино мужчины увезли похищенные люки на санках

В Щёкино ночью на одной из улиц злоумышленники украли канализационные люки. Похищенное мужчины увезли на санках.

Подозреваемых задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. 27-летний и 28-летний неработающие ранее судимые местные жители признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.