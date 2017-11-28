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Причины дорожных заторов в Туле выяснит рабочая группа
Фото из архива Myslo.

Причины дорожных заторов в Туле выяснит рабочая группа

Также предлагается создать аналогичную открытую группу в одной из социальных сетей.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова в Туле создадут рабочую группу, которая определит причины затруднения дорожного движения.

Рабочая группа будет открытой, с привлечением общественности, экспертного сообщества, представителей различных общественных организаций.

Об этом рассказал в ходе оперативного совещания заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Евгений Авилов подчеркнул, что необходимо создать группу, которая будет реагировать на затруднения движения, возникающие на дорогах. Работа будет разделена на две составляющих — перспективный план по развитию улично-дорожной сети и точечный разбор актуальных вопросов.

Также предлагается создать аналогичную открытую группу в одной из социальных сетей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 −3
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