Туляку Максиму Страхову необходимы деньги на лечение

С первой операции от 19 октября 2015 г. прошло уже два года, но левые нога и рука до сих пор парализованы. Диагноз Максима звучит страшно: дисциркуляторная энцефалопатия сложного генеза, глубокие левосторонний спастический гемипарез, астено-невротический синдром. В данный момент Максим стал злым и агрессивным, молодой человек боится остаться таким навсегда. Для лечения Максиму Страхову необходимы дорогостоящие препараты для проведения ботулинотерапии, она стоит 50 000 рублей. В семье Страховых три инвалида (мама, папа и сам Максим). Семья обращается к читателям «Слободы» с просьбой помочь собрать средства на лечение.

- Мое здоровье после онкологической операции сильно пошатнулось, - рассказывает мама Максима, Ирина Страхова. – Мне очень хочется поставить сына на ноги, пока я жива. Уповаю на вашу помощь и храни вас Господь.