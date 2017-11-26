В Скуратово молодой человек прописал в своей квартире 17 мигрантов

Сотрудники УМВД России по Тульской области выявляют нарушения миграционного законодательства. Профильные мероприятия проводятся правоохранителями ежедневно.

По информации пресс-службы ведомства, в посёлке 2-й Западный полицейские выявили очередной факт нарушения в сфере миграции. С мая по июль текущего года нигде не работающий 24-летний молодой человек в своей квартире дома № 30 по улице Кольцова фиктивно поставил на учёт 17 иностранных граждан.

Иностранцам не было предоставлено фактического места для проживания, что является грубым нарушением действующего законодательства. Подозреваемый признался в совершении противоправных действий. В полиции проводится проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.