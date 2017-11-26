новости
новости
Регистрация
В Скуратово молодой человек прописал в своей квартире 17 мигрантов

В Скуратово молодой человек прописал в своей квартире 17 мигрантов

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Сотрудники УМВД России по Тульской области выявляют нарушения миграционного законодательства. Профильные мероприятия проводятся правоохранителями ежедневно.

По информации пресс-службы ведомства, в посёлке 2-й Западный полицейские выявили очередной факт нарушения в сфере миграции. С мая по июль текущего года нигде не работающий 24-летний молодой человек в своей квартире дома № 30 по улице Кольцова фиктивно поставил на учёт 17 иностранных граждан.

Иностранцам не было предоставлено фактического места для проживания, что является грубым нарушением действующего законодательства. Подозреваемый признался в совершении противоправных действий. В полиции проводится проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:23 +3
Другие статьи по темам
Событие
нарушение законодательстванезаконные мигрантыфиктивная пропискаУМВД России по Тульской областиполиция
Место
ТулаСкуратово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На некоторых улицах Большой Тулы 27 ноября не будет воды
На некоторых улицах Большой Тулы 27 ноября не будет воды
Сотрудники тульского управления Росгвардии поздравили мам с праздником
Сотрудники тульского управления Росгвардии поздравили мам с праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.