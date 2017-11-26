На некоторых улицах Большой Тулы 27 ноября не будет воды

В понедельник, 27 ноября, с 9.00 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

п. Ленинский: ул. Гагарина д. 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30,

ул. Чихирева д. 26, 25,

ул. Советская д. 6, 5,

пер. Советский д. 6, 4, 7,

частный сектор: ул. Борисова,

ул. Мичурина,

ул. Лесная,

ул. Л. Толстого,

ул. Чихирева,

пер. Известковый,

пер. Советский,

ул. Советская,

ул. Комсомольская.