На некоторых улицах Большой Тулы 27 ноября не будет воды
«Тулагорводоканал» предупреждает о проведении плановых работ.
В понедельник, 27 ноября, с 9.00 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- п. Ленинский: ул. Гагарина д. 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30,
- ул. Чихирева д. 26, 25,
- ул. Советская д. 6, 5,
- пер. Советский д. 6, 4, 7,
- частный сектор: ул. Борисова,
- ул. Мичурина,
- ул. Лесная,
- ул. Л. Толстого,
- ул. Чихирева,
- пер. Известковый,
- пер. Советский,
- ул. Советская,
- ул. Комсомольская.
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