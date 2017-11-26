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На некоторых улицах Большой Тулы 27 ноября не будет воды

«Тулагорводоканал» предупреждает о проведении плановых работ.

В понедельник, 27 ноября, с 9.00 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • п. Ленинский: ул. Гагарина д. 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30,
  • ул. Чихирева д. 26, 25,
  • ул. Советская д. 6, 5,
  • пер. Советский д. 6, 4, 7,
  • частный сектор: ул. Борисова,
  • ул. Мичурина,
  • ул. Лесная,
  • ул. Л. Толстого,
  • ул. Чихирева,
  • пер. Известковый,
  • пер. Советский,
  • ул. Советская,
  • ул. Комсомольская.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:17 +2
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