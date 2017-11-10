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Под Тулой «Шкода» врезалась в грузовик: видео
Кадр из видео.

Под Тулой «Шкода» врезалась в грузовик: видео

Водитель легковушки отказался проходить медосвидетельствование.

9 ноября в 23.05 на 100-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (недалеко от «Метро») 37-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил попутное столкновение с КамАЗом.

Водитель «Шкоды» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель легковушки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Момент ДТП попал на видео:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:58 +1
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