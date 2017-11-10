Кадр из видео.
Под Тулой «Шкода» врезалась в грузовик: видео
Водитель легковушки отказался проходить медосвидетельствование.
9 ноября в 23.05 на 100-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (недалеко от «Метро») 37-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил попутное столкновение с КамАЗом.
Водитель «Шкоды» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
В аварии пострадал водитель легковушки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Момент ДТП попал на видео:
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