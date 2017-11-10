Под Тулой «Шкода» врезалась в грузовик: видео

Кадр из видео.

9 ноября в 23.05 на 100-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (недалеко от «Метро») 37-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил попутное столкновение с КамАЗом.

Водитель «Шкоды» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель легковушки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Момент ДТП попал на видео: