Жители Тульской области смогут задать вопросы чиновникам
В ноябре будут работать прямые линии в областном правительстве.
В ноябре жители Тульской области смогут задать вопросы чиновникам в ходе прямых линий.
График:
- 2 ноября — Щербакова Инна Анатольевна, заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
- 3 ноября — Головин Александр Юрьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области
- 22 ноября — Агеев Антон Валерьевич, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
Звоните в указанные дни по телефону
8 (4872) 31-26-20с 10.00 до 12.00.
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