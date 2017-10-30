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Жители Тульской области смогут задать вопросы чиновникам

Жители Тульской области смогут задать вопросы чиновникам

В ноябре будут работать прямые линии в областном правительстве.

В ноябре жители Тульской области смогут задать вопросы чиновникам в ходе прямых линий.

График:

  • 2 ноября — Щербакова Инна Анатольевна, заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
  • 3 ноября — Головин Александр Юрьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области
  • 22 ноября — Агеев Антон Валерьевич, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

Звоните в указанные дни по телефону 8 (4872) 31-26-20 с 10.00 до 12.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:41 0
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