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На сцене тульского ДКЖ выступят участники фестиваля творчества пожилых людей

На сцене тульского ДКЖ выступят участники фестиваля творчества пожилых людей

Мероприятие организовано региональным минкультом, «Тульским союзом пенсионеров» и «Объединением центров развития искусства, народной культуры и туризма».

Главная задача фестиваля – привлечь пожилых людей к активному участию в социальной, общественной и культурной жизни. Уже состоялись четыре отборочных туры – в Туле, Узловой, Одоеве и Черни.

В первом этапе конкурса приняли участие творческие коллективы из районов области – вокальные ансамбли, хоры, солисты, оркестры, чтецы, коллективы ложкарей и гармонистов. Участники представили номера в народном, фольклорном, эстрадном и академическом жанре – каждый артист смог подарить свой талант зрителю.

По итогам отборочных туров были названы победители конкурсной программы по различным номинациям – всего 38 исполнителей. Именно они примут участие в заключительном концерте. Гала-концерт фестиваля состоится 31 октября в тульском Дворце культуры железнодорожников.

В программе прозвучат русские народные песни, эстрадные хиты эпохи 70-80-х годов, романсы, частушки, конкурсанты прочтут произведения классической литературы и стихи отечественных поэтов. Начало мероприятия – в 12.00, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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Место
Тула

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