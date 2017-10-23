В Воловском районе в реке утонул мужчина

По предварительным данным, он злоупотреблял спиртным.

Как стало известно Myslo, 22 октября в Воловском районе в поселке Казачка в реке Турдей утонул мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Признаков преступного насилия на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, 44-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Одной из версий трагедии является несчастный случай.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.