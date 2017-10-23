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Где 24 октября в Туле не будет воды
ОА «Тулгорводоканал» информирует о плановом отключении водоснабжения.
24 октября специалисты ОА «Тулгорводоканал» будут вести ремонтные работы по адресу улица Жореса, 5.
В связи с этим с 9.00 и до окончания работ от водоснабжения отключат дома частного сектора по адресам:
- ул. 1-я Хомутовка,
- ул. 2-я Хомутовка,
- ул. Жореса,
- ул. Шишкина,
- ул. МОПРа,
- ул. Томпа.
Также в связи с ремонтом насосной станции завтра не будет воды по ряду адресов в поселке Ленинский.
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