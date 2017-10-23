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Где 24 октября в Туле не будет воды
Фото ng-74.ru

Где 24 октября в Туле не будет воды

ОА «Тулгорводоканал» информирует о плановом отключении водоснабжения.

24 октября специалисты ОА «Тулгорводоканал» будут вести ремонтные работы по адресу улица Жореса, 5.

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ от водоснабжения отключат дома частного сектора по адресам:

  • ул. 1-я Хомутовка,
  • ул. 2-я Хомутовка,
  • ул. Жореса,
  • ул. Шишкина,
  • ул. МОПРа,
  • ул. Томпа.

Также в связи с ремонтом насосной станции завтра не будет воды по ряду адресов в поселке Ленинский.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:11 +1
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