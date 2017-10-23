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В Тульской области пройдет общерегиональный День приема граждан

В Тульской области пройдет общерегиональный День приема граждан

Записываться к чиновникам необходимо заранее.

26 октября с 15.00 до 20.00 в Тульской области пройдет общерегиональный День приема граждан.

На прием к руководителям или уполномоченным лицам жители могут прийти лично в приемные органов власти. С помощью видео и аудиосвязи сотрудники любого органа исполнительной власти, местного самоуправления обеспечат связь с руководителем или уполномоченным лицом, в компетенции которого находится решение вопроса заявителя.

Личный прием проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Информацию об адресах приемных и возможности предварительной записи можно узнать по телефонам: 8 (4872) 30-62-75, 30-63-40, на портале «Открытый регион 71», на официальных сайтах соответствующих органов.

В региональном правительстве предварительная запись на прием организована также при личном обращении гражданина по адресу: Тула, проспект Ленина, д. 2, подъезд 10.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 0
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