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Перевозчик о ДТП с туляками в Подмосковье: Пассажир такси схватился за руль во время движения
Фото из личного архива Вячеслава Матвейчука и oka.fm

Перевозчик о ДТП с туляками в Подмосковье: Пассажир такси схватился за руль во время движения

Исполнительный директор НП «Объединение автомобильных перевозчиков Тульской области» Олег Бекетов рассказал еще одну версию случившегося.

18 октября в Серпуховском районе произошла авария с такси, в котором в столичный аэропорт ехали четверо туляков. По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением, машина улетела в кювет, пострадали все пассажиры и сам водитель. По версии одного из пассажиров, водитель уснул за рулем.

Исполнительный директор НП «Объединение автомобильных перевозчиков Тульской области» Олег Бекетов прокомментировал Myslo эту ситуацию:

– Водитель попавшего в ДТП такси работает у нас с начала года и хорошо себя зарекомендовал, он опытный водитель. В тот день, 18 октября, он вышел на линию в 7.30 с путевым листом после того, как его осмотрел медик, а механик проверил транспортное средство. Первый заказ он получил в 7.47 того дня.

Мы точно знаем, что водитель не гнал, судя по спутниковому прибору, установленному в такси, – последние 70 км пути он проехал со скоростью около 90 км/ч.

Как рассказал сам водитель, пассажир, сидевший рядом с ним на переднем сиденье, в дороге дремал. Внезапно он проснулся и схватился за руль. Машина потеряла управление и съехала в кювет. Дорога была скользкой, погодные условия в тот день вообще оставляли желать лучшего. Да и место в этом районе очень опасное: справа — овраг, если бы там был отбойник, таких последствий не было бы.

Пострадали все четыре пассажира. Водитель получил переломы ребер, сотрясение головного мозга. Он до сих пор находится в столичной больнице.

Как рассказал Олег Бекетов, Объединение автомобильных перевозчиков Тульской области плотно работает со следствием по этому делу, предоставляя следователям всё необходимое для установления истины.

Известно, что для проверки версии о том, что пассажир схватился за руль, будут проведены экспертизы и другие следственные действия.

– Всем пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления, — говорит Бекетов. — По поводу возмещения ущерба они могут не волноваться: все пассажиры нашего такси застрахованы на сумму до 2 млн рублей. Ущерб здоровью им компенсирует страховка.

– Но вообще авария была страшной. Я 20 лет работаю в этой сфере, и такие последствия от ДТП с такси вижу впервые, – добавил Олег Бекетов.

 

Напомним, в тот день четверо молодых людей из Тулы отправились в большое путешествие: Рим, Канарские острова, Барселона. Путешествовать решили своим ходом, но не смогли добраться даже до московского аэропорта.

По словам одного из пассажиров, таксист ехал с приличной скоростью, около 130-140 км/ч и внезапно уснул.

– И вдруг я увидел, что мы слишком быстро приближаемся к впереди идущему автомобилю! Я успел крикнуть: «Ты чего делаешь?!» Водитель встрепенулся, схватился за руль, попытался уйти от столкновения. Нас занесло, и мы улетели в кювет, — рассказал пассажир Вячеслав Матвейчук.

Все сидевшие в «Ларгусе» чудом остались живы. С места аварии всех пострадавших развозили вертолетом медицины катастроф в разные клиники Москвы и Московской области.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:33 +4
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