В Тульской области мужчина застрелил знакомого, спрятал тело и сжег его машину

29 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 49-летнего жителя города Киреевска, который с 27 сентября перестал выходить на связь с родственниками. В тот же день в Богородицком районе обнаружен сгоревший автомобиль пропавшего.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление некоторое время оставалось нераскрытым. Однако благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД России удалось установить лицо, причастное к совершению преступления.

19 октября подозреваемый задержан. Им оказался 40-летний знакомый погибшего, житель Киреевска.

По версии следствия, потерпевший был застрелен из неустановленного оружия.

По предварительным данным, злоумышленник в результате возникшего конфликта выстрелил в 49-летнего мужчину, после чего принял меры для сокрытия его тела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

– После поступления в полицию сообщения о безвестном исчезновении жителя Киреевского района оперативники осуществляли комплекс мероприятий по выяснению его возможного местонахождения. Проверялись все возможные связи и контакты мужчины, отрабатывались версии как его нахождения на территории Киреевска, так и за его пределами, не исключалась версия смерти разыскиваемого. В ходе проделанной работы сотрудники полиции получили информацию, что к исчезновению и гибели мужчины причастен один из местных жителей. При дальнейшей проверке эта версия получила подтверждение. Подозреваемый признался в содеянном, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.