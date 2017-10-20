В Щёкино девушка забила до смерти близкую подругу

На фото слева – подозреваемая, справа – погибшая.

По одной из версий, причина случившегося – ревность.

Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки. Она подозревается в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 18 октября в Щёкино в одной из квартир на улице Юбилейной обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила свою 28-летнюю подругу ногами и руками по различным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По некоторой информации, девушки состояли в любовных отношениях и поссорились на почве ревности.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.