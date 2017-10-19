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Убийство на дискотеке в Узловой: подозреваемого задержали в Мордовии
Фото Дмитрия Чербы.

Убийство на дискотеке в Узловой: подозреваемого задержали в Мордовии

В ночь на 15 октября возле узловского ДК было найдено тело 29-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Подозреваемого взяли спустя четыре дня.

18 октября подозреваемого в убийстве задержали на территории Республики Мордовия. Им оказался 23-летний житель города Саранска. В то время, когда полицейские прибыли по месту жительства подозреваемого, он добровольно явился с повинной в следственное управление.

Выяснилось, что в момент преступления мужчина находился в Узловой в командировке.

Подозреваемый доставлен в Тульскую область, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами СК РФ по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в ночь на 15 октября в Узловой у Дома культуры было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями грудной клетки и живота.

По версии следствия, после дискотеки в ДК компания пьяных молодых людей устроила разборки на улице. Во время потасовки неустановленный мужчина нанес несколько ударов ножом потерпевшему. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

– Несколько дней преступление оставалось нераскрытым. Сотрудниками региональных управлений Следственного комитета и МВД России предпринимались меры к установлению личности подозреваемого и его задержанию, — сообщают в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 +1
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