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В Узловском районе частный дом тушили 8 пожарных
Фото пресс-службы ГУ МЧС.

В Узловском районе частный дом тушили 8 пожарных

Пожар произошел в поселке Поддубный.

18 октября 2017 года в 00.04 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании кирпичного дома, расположенного по адресу: Узловский район, пос. Поддубный, ул. Володарского.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и ПЧ-67.

Открытое горение ликвидировано в 00.27. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

 

ГУ МЧС напоминает, что при обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

 

сегодня, в 09:50 0
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