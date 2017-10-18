В Узловском районе частный дом тушили 8 пожарных

Фото пресс-службы ГУ МЧС.

18 октября 2017 года в 00.04 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании кирпичного дома, расположенного по адресу: Узловский район, пос. Поддубный, ул. Володарского.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и ПЧ-67.

Открытое горение ликвидировано в 00.27. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС напоминает, что при обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».