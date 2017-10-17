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В Богородицке муниципальные служащие оштрафованы за служебный подлог

В Богородицке муниципальные служащие оштрафованы за служебный подлог

При инвентаризации имущества в описи были внесены сведения о наличии офисной техники, которая должна быть по факту, но на момент проверки на месте ее не было.

В Богородицке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц районного центра 50 и 42 лет. Одна из женщина обвинялась в совершении подстрекательства к служебному подлогу, а вторая – в совершении подлога.
 
В феврале и мае 2017 года во время инвентаризации имущества в одном из муниципальных казенных учреждений главный бухгалтер уговорила председателя инвентаризационной комиссии внести в опись сведения о наличии в учреждении офисной техники, которая должна быть по факту, но на момент проверки на месте ее не было.
 
«В ходе расследования обвиняемые, впервые совершившие преступления небольшой тяжести, полностью возместили причинённый ими ущерб», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В связи с этим следователи направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
 
За подстрекательство штраф составил 25 тысяч рублей, а за служебный подлог – 20 тысяч рублей.
сегодня, в 18:05 +2
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Место
Богородицк

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