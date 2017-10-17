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Туляки будут делать для китайцев соевое масло

Туляки будут делать для китайцев соевое масло

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев доложили Губернатору Алексею Дюмину о результатах поездки тульской делегации в Китай

По словам министра, в официальную делегацию помимо членов правительства Тульской области вошли также тульские предприниматели – компания «Ясная Поляна», «Тореро» и «Кубань-масло». Они представляли инвестиционный потенциал региона на III российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Гуанчжоу неделю назад.

- В Пекине были проведены переговоры с компанией «Полигрупп», в переговорах участвовали три тульских предприятия «Ясная Поляна», «Тореро» и «Кубань-масло». Обсуждали возможность создания совместного проекта в сфере агропромышленного комплекса в Тульской области. В частности, компания «Кубань-масло» заявила о своих намерениях построить в Тульской области завод по переработке сои и производству соевого масла, - рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

По словам министра, компании «Полигрупп» было предложено принять участие в этом проекте в качестве партнера – от финансового до проектирования и строительства предприятия «под ключ».

- После переговоров компания «Полигрупп» приняла на себя обязательства до конца первой декады 2017 года подготовить и представить технический проект и бизнес-план, а также свои предложения по финансированию проекта, - пояснил Миляев. – В случае достижения договоренности по проекту китайская сторона гарантирует нашему предприятию «Кубань-масло» долгосрочный контракт на поставку соевого масла в Китай.

Отметим, что компания «Полигрупп» имеет соответствующий опыт по проектированию и строительству подобных предприятий в странах СНГ, а «Кубань-масло» - опыт производства рапсового и подсолнечного масла, являясь крупнейшим производителем в России кукурузного масла.

По мнению министра сельского хозяйства Тульской области, проект с высокой долей вероятности окажется успешным, позволит создать новые рабочие места и станет стимулом для развития растениеводства в регионе. Особенно, если учесть, что производство сои высокорентабельное.

Общий объем инвестиций составит около 3 млрд руб. Период реализации проекта рассчитан на 2018-2019 гг.

- Достигнута договоренность также между кондитерской фабрикой «Тореро» и компанией «Полигрупп». Китайская компания подготовит свои предложения по оснащению расширяющегося производства кондитерских изделий (компания «Тореро» реализует инвестпроект на территории Куркинского района), - пояснил Дмитрий Миляев.

 

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:38 0
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Дмитрий МиляевАлексей Дюмин
Место
компания ПолигруппКубань-маслоТорероЯсная Поляна

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