В Туле изменят вечернее освещение

Фото из архива Myslo

17 октября в администрации Тулы прошло оперативное совещание. На нем была представлена новая концепция вечернего освещения города. Ее подготовили специалисты Центра научных исследований и перспективных разработок. В основе проекта легла игра света на городских зданиях, за счет нее, по мнению специалистов, Тула сможет приобрести более привлекательный вид для горожан и туристов.

В презентацию были включены центральные улицы: проспект Ленина, Красноармейский проспект, улицы Советская, Октябрьская, Ложевая, Первомайская, Пролетарская, Менделеевская, Фридриха Энгельса и др.

Все здания в рамках концепции разделены на несколько групп по типологии архитектуры.

Наиболее значимые здания станут самыми яркими «точками» на улицах, остальные — будут менее интенсивно подсвечены.

Участники совещания одобрили концепцию и предложили взять ее в качестве основы при разработке регламента по освещению зданий. Этот документ будет носить рекомендательный характер для собственников зданий.