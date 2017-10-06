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Сотрудники ГИБДД по камерам видеонаблюдения нашли водителя, сбившего пенсионерку в Туле
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД по камерам видеонаблюдения нашли водителя, сбившего пенсионерку в Туле

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В Туле полицейские разыскали водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, вечером в четверг, 5 октября, неустановленный водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» на пересечении улиц Вересаева и Первомайской сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка погибла, а водитель скрылся с места происшествия.

– В ходе проведенных мероприятий, проведенных в том числе и с использованием записей камер видеонаблюдения, полицейские Госавтоинспекции выявили транспортное средство, на котором было совершено ДТП, и установили личность водителя, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

За рулем автомобиля находился 36-летний житель Киреевского района. При дальнейшей проверке мужчина признался в совершении ДТП. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +10
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