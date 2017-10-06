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В Воловском районе на полях работали более 80 нелегалов
Фото с места происшествия.

В Воловском районе на полях работали более 80 нелегалов

Все нарушители привлечены к ответственности.

Сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Тульской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами, работавшими на одном из сельскохозяйственных полей в Воловском районе.

При проведении мероприятий полицейские обратили внимание на автомобиль, перевозивший иностранных работников. Водитель  проигнорировал законное требование об остановке. В дальнейшем машину остановили, а находившегося за рулем мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В ходе проверки на сельскохозяйственном поле выявлено 82 нарушения миграционного законодательства.  

Из них по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» - 8, по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»– 74.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:47 +2
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