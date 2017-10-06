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В Тульской области водитель междугородного автобуса пожаловался на сотрудников ГИБДД
Фото из архива Myslo.

В Тульской области водитель междугородного автобуса пожаловался на сотрудников ГИБДД

По мнению мужчины, действия полицейских были неправомерными.

В ходе работы по надзору за дорожным движением на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Тульской области сотрудники ГИБДД остановили для проверки междугородний пассажирский автобус, который следовал в Москву.

По правилам осуществления междугородних перевозок, все пассажиры автобуса должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Требование законодательства водителем этого транспортного средства не соблюдалось. На него в присутствии понятых составили административный протокол по статье 12.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил применения ремней безопасности.

56-летний водитель обратился с жалобой на неправомерные, по его мнению, действия сотрудников ГИБДД, задержавших автобус для осуществления проверочных мероприятий.

- В дальнейшем установлено, что полицейские действовали правомерно, а проводимая ими работа обусловлена постоянным контролем безопасности междугородних пассажирских перевозок, и проведена в полном соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 0
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