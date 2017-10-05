Туляк сбывал запрещенные в России стероиды

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области располагали информацией о том, что проживающий в Туле 32-летний мужчина может сбывать запрещенные в РФ сильнодействующие вещества, продавая их в составе анаболических стероидов.

При проведении оперативных мероприятий был зафиксирован сбыт подозреваемым таких анаболиков. Общая их масса, согласно результатам исследования в экспертно-криминалистическом центре, составила 73,9 г.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.