Алексинцы: Власти полгода не хотят очистить город от незаконной рекламы

Фото alekcin.ru

Неравнодушные алексинцы семь месяцев переписываются с местной администрацией в твиттере: просят удалить с домов навязчивую рекламу такси.

Агрессивная рекламная кампания такси в Алексине началась этой весной. С апреля 2017 года алексинцы не могли добиться от властей очистки стен домов от рекламных объявлений перевозчика.

Почему эта реклама так не нравится алексинцам? Промоутеры оклеили своей макулатурой даже стелу героям Великой Отечественной войны (Myslo писал об этом здесь). Объявления висят буквально на каждом жилом доме, причем зачастую выше человеческого роста и в таких местах, где снять ее проблематично.

Возможно, именно поэтому местные власти не спешат удалять объявления, хотя самого перевозчика, судя по официальным ответам, штрафовали за незаконную расклейку уже несколько раз.

Но самое колоритное в этой истории — переписка в твиттере активистов-жителей и сайта «Алексинъ градЪ» с местными властями. Она заслуживает детального прочтения. Приводим ее целиком:

Вот и поговорили.

При этом, отметим, администрация первоначально обещала удалить объявления до 1 мая:

На дворе осень, и сегодня, 5 октября, алексинцы прислали в редакцию Myslo свежие фото той же самой рекламы: