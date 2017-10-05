Под Ефремовом в овраге нашли скелетированный труп

Как стало известно Myslo, вчера, 4 октября, недалеко от Ефремова в овраге местные жители обнаружили скелетированный труп мужчины. В пресс-службе Следственного комитета подтвердили эту информацию.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Вероятно, мужчина был без определенного места жительства. Предполагается, что труп пролежал в овраге около трех месяцев.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.