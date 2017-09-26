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В многоквартирном доме на улице Бондаренко в Туле при пожаре обгорели электрощиты
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В многоквартирном доме на улице Бондаренко в Туле при пожаре обгорели электрощиты

Все обстоятельства происшествия выясняются.

26 сентября в Туле в доме №5 на улице Бондаренко произошел пожар. Об этом в 9.21 сообщили в службу спасения.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 9.28 и через семь минут справились с огнем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, пожарные по лестничному маршу спасли два человека. 

В результате пожара обгорели электрические щитки на лестничной клетке с третьего по девятый этаж.

Причина пожара устанавливается. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 0
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