В многоквартирном доме на улице Бондаренко в Туле при пожаре обгорели электрощиты

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

26 сентября в Туле в доме №5 на улице Бондаренко произошел пожар. Об этом в 9.21 сообщили в службу спасения.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 9.28 и через семь минут справились с огнем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, пожарные по лестничному маршу спасли два человека.

В результате пожара обгорели электрические щитки на лестничной клетке с третьего по девятый этаж.

Причина пожара устанавливается.