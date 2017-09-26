Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В многоквартирном доме на улице Бондаренко в Туле при пожаре обгорели электрощиты
Все обстоятельства происшествия выясняются.
26 сентября в Туле в доме №5 на улице Бондаренко произошел пожар. Об этом в 9.21 сообщили в службу спасения.
Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 9.28 и через семь минут справились с огнем.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, пожарные по лестничному маршу спасли два человека.
В результате пожара обгорели электрические щитки на лестничной клетке с третьего по девятый этаж.
Причина пожара устанавливается.
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