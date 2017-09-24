Фото пресс-службы ГУ МЧС.
Под Тулой иномарка сбила на обочине грибников
Один человек погиб.
ДТП произошло на 153-м км трассы М-2 «Крым». Авария случилась сегодня, 24 сентября, примерно в 12.20.
Предварительно известно, что автомобиль «Киа Рио» с орловскими номерами совершил съезд на обочину, где протаранил минивэн, в котором находились жители Тульской области, продававшие грибы. Отец и сын торговали грибами возле машины, а в момент ДТП сели в авто, чтобы попить чаю.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В УГИБДД по области Myslo рассказали, что в результате происшествия водитель минивэна погиб, а его сын получил перелом ног.
Предположительно, водитель из Орла уснул за рулем.
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