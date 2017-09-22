Алексинец пойдет под суд за ложные показания по делу «черных риэлторов»

Следственным отделом по городу Алексину СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).

По версии следствия, в декабре 2015 года в городе Алексине при рассмотрении судом гражданского дела по иску местной жительницы, связанному с признанием за ней права пользования квартирой после смерти собственника, мужчина выступил в качестве свидетеля и подтвердил факты, которые на самом деле места не имели, в том числе о наличии между умершим собственником жилья и истицей гражданского брака. В результате исковые требования женщины судом были удовлетворены.

В ноябре прошлого года на Myslo было опубликовано расследование об алексинских аферистах в сфере недвижимости. Кстати, именно благодаря нашей информации и резонансу, который получил этот случай, дело наконец-то возбудили.

Вкратце история выглядит так. Жительница Алексина Евгения Котова десять лет прожила с гражданским супругом Сергеем Кохненко в его трехкомнатной квартире на улице Тульской. Официально отношения они не регистрировали, жили «нерасписанными», пока Сергей не умер от опухоли головного мозга.



Евгения Котова.

Вскоре Евгении начали приходить платежки ЖКХ на имя риэлтора Ольги Лозиной.

Оказалось, риэлтор, узнавшая об «освободившемся» жилье, подала в Алексинский суд иск, чтобы ее признали членом семьи нанимателя квартиры. Положительное решение суда дало бы ей право перевести договор найма жилья на себя, а впоследствии приватизировать квартиру.

Так и вышло. С помощью поддельных документов, ложных свидетелей и фотомонтажа риэлтор в суде доказала, что именно она жила с Сергеем в этой квартире, а не Евгения Котова. Риэлтору оставалось только приватизировать жилье.



Слева исходник, справа – монтаж.



Евгения Котова добилась пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Настоящие свидетели, реальные документов, чеки и медкарты все решили. Суд отменил свое прежнее решение.

Евгения писала заявления в полицию на мошенницу начиная с апреля 2016 года. Но получала отказы.

Myslo написал об этой истории 23 ноября 2016 года. Расследование с заголовком «В Алексине риэлтор вышла замуж за покойника» мигом растащили другие СМИ, история получила резонанс. Делом заинтересовалась прокуратура, которая назначила проверку и взяла все под контроль.

И уже в начале декабря 2016 года материалы проверки из полиции изъяли и передали для расследования в следственный отдел СК по городу Алексин.

14 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении риэлтора Ольги Лозиной по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Затем следователи возбудили уголовные дела и о лжесвидетельстве. Фигуранты — знакомые и родственники риэлтора: Матвеева, Рябченко и Наумова. Их дела в феврале этого года направили в суд и в марте рассмотрели. Наказание – по 40 тысяч штрафа каждому.

Также в начале марта 2017 года судья Алексинского суда, с легкой руки которой риэлтор «вышла за покойника», подала в отставку.

Следствие в отношении риэлтора продолжается.

На днях следователи обнаружили в деле еще одного лжесвидетеля. В отношении него возбуждено уголовное дело.