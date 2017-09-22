В Тульской области водителя осудили за пьяное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

Приговором Ефремовского районного суда 34-летний мужчина признан виновным в ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Установлено, что 4 марта 2017 года в 21.45 на участке автомобильной дороги «Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов» обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Рено». Мужчина ехал со скоростью 100 км/ч, превышающей скоростной режим вне населенного пункта. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Киа Спектра».



Фото с места ДТП.

В результате ДТП водитель и пассажир «Киа» получили телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по приговору суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением прав на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.