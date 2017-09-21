Во Всемирный день сердца в тульской горбольнице №13 пройдет день открытых дверей

Мероприятие состоится 30 сентября 2017 года с 9.00 до 14.00 в поликлинике горбольницы №13 по адресу: Тула, Веневское шоссе, 1.

В этот день желающие смогут без предварительной записи получить консультацию кардиолога, офтальмолога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму сердца и ультразвуковое исследование.

Будут проведены Школы здоровья, на которых посетители смогут узнать о новых методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития.

Для участников акции пройдет традиционная беспроигрышная лотерея на знание интересных фактов, связанных с системой кровообращения человека.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Ежегодно в рамках Всемирного дня сердца специалисты городской больницы проводят профилактическую акцию для населения, в ходе которой без направления и предварительной записи можно пройти обследование и получить консультацию специалистов.