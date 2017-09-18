новости
новости
Регистрация
В Туле 42-летний мужчина обокрал православный храм

В Туле 42-летний мужчина обокрал православный храм

Он был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники отдела полиции «Зареченский» в Туле задержали подозреваемого в краже из церкви.

По предварительным данным, злоумышленник вечером в субботу, 16 сентября, вошёл в один из храмов города и забрал из ящика стола в помещении церкви денежные средства.

Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Полицейские в ходе мероприятий, направленных на раскрытие преступления, проверяли лиц, ранее судимых за подобные деяния, склонных к тайному хищению чужого имущества.

В результате проделанной работы был установлен и задержан 42-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

 

сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кража из храмазадержаниецерковь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как россияне будут отдыхать в 2018 году
Как россияне будут отдыхать в 2018 году
Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов
Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.