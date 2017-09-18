В Туле 42-летний мужчина обокрал православный храм

Он был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники отдела полиции «Зареченский» в Туле задержали подозреваемого в краже из церкви.

По предварительным данным, злоумышленник вечером в субботу, 16 сентября, вошёл в один из храмов города и забрал из ящика стола в помещении церкви денежные средства.

Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Полицейские в ходе мероприятий, направленных на раскрытие преступления, проверяли лиц, ранее судимых за подобные деяния, склонных к тайному хищению чужого имущества.

В результате проделанной работы был установлен и задержан 42-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».