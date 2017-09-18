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Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов

Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов

С 18 по 20 сентября они будут раздавать информационные листовки .

Распространение листовок производится с целью информирования туляков об изменении движения по ул. Металлистов с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 на следующих объектах:

  • пл. Крестовоздвиженская,
  • Благовещенский переулок,
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • пл. Восстания,
  • парковка у ТЦ «Утюг»,
  • ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Революции,
  • ул. Менделеевская,
  • пл. Ленина,
  • Садовый переулок,
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Никитская,
  • парковка ТРЦ «Макси»,
  • парковка пл. Московского вокзала,
  • ТЦ «Гиперглобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а,
  • ТЦ «Пролетрский», ул. Ложевая, 125а,
  • ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62а,
  • гипермаркет «Зельгрос», ул. Октябрьская, 215,
  • магазин «Спар», пр. Ленина, 122.

Напомним, улица Металлистов перекрыта с 17 сентября 2017 года. Как это повлияло на дорожное движение – смотрите здесь.

сегодня, в 12:46 0
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