Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов
С 18 по 20 сентября они будут раздавать информационные листовки .
Распространение листовок производится с целью информирования туляков об изменении движения по ул. Металлистов с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 на следующих объектах:
- пл. Крестовоздвиженская,
- Благовещенский переулок,
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- пл. Восстания,
- парковка у ТЦ «Утюг»,
- ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Революции,
- ул. Менделеевская,
- пл. Ленина,
- Садовый переулок,
- ул. Дзержинского,
- ул. Никитская,
- парковка ТРЦ «Макси»,
- парковка пл. Московского вокзала,
- ТЦ «Гиперглобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а,
- ТЦ «Пролетрский», ул. Ложевая, 125а,
- ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62а,
- гипермаркет «Зельгрос», ул. Октябрьская, 215,
- магазин «Спар», пр. Ленина, 122.
Напомним, улица Металлистов перекрыта с 17 сентября 2017 года. Как это повлияло на дорожное движение – смотрите здесь.
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