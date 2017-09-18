Волонтеры информируют туляков о перекрытии дорожного движения по ул. Металлистов

С 18 по 20 сентября они будут раздавать информационные листовки .

Распространение листовок производится с целью информирования туляков об изменении движения по ул. Металлистов с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 на следующих объектах:

пл. Крестовоздвиженская,

Благовещенский переулок,

ул. Союзная,

Денисовский переулок,

пл. Восстания,

парковка у ТЦ «Утюг»,

ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Революции,

ул. Менделеевская,

пл. Ленина,

Садовый переулок,

ул. Дзержинского,

ул. Никитская,

парковка ТРЦ «Макси»,

парковка пл. Московского вокзала,

ТЦ «Гиперглобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а,

ТЦ «Пролетрский», ул. Ложевая, 125а,

ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62а,

гипермаркет «Зельгрос», ул. Октябрьская, 215,

магазин «Спар», пр. Ленина, 122.

Напомним, улица Металлистов перекрыта с 17 сентября 2017 года. Как это повлияло на дорожное движение – смотрите здесь.