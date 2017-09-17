Воспитанницы пансиона Минобороны РФ посетили Тульское суворовское училище

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 и 17 сентября Тулу посетили 100 воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».



В первый день воспитанницы пансиона побывали в Тульском кремле и Тульском государственном музее оружия. Обучающихся сопровождали заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, министр образования Тульской области Оксана Осташко, начальник Тульского суворовского военного училища Дмитрий Саксеев.





Образовательно-экскурсионная программа – третий масштабный инновационный проект пансиона. Во время поездок девочки знакомятся с городами России, историческими памятниками, крупными природными и архитектурными объектами.



В рамках междисциплинарного образовательно-экскурсионного проекта «От чистого истока я начинаю путь…», приуроченного к Году экологии в России, в Суворовском училище воспитанницы показали литературно-музыкальную композицию.







Завершили программу дня бал и дискотека с участием суворовцев, кадетов Первомайской кадетской школы и воспитанников Киреевской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.