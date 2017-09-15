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Туляки сдали кровь для водителя, пострадавшего в ДТП под Новомосковском
Фото из архива MySLO

Туляки сдали кровь для водителя, пострадавшего в ДТП под Новомосковском

Благодаря неравнодушию жителей региона, врачи не испытывают дефицита в крови и ее компонентах.

Ранее мы сообщали о том, что 27-летний водитель Renault Logan, пострадавший в аварии на дороге «Тула – Новомосковск», находится в реанимации и ему срочно требуется кровь.

На городском сайте Новомосковска появилась информация о том, что медики получили необходимое количество крови для переливания. По словам заместителя главного врача Тульской областной станции переливания крови Надежды Сторчевой, люди активно откликнулись на призыв и приходили сдавать кровь. Доноры приезжали даже из Тулы.

Сейчас жизненно важного компонента достаточно. Медики выражают большую благодарность от себя и от родственников пациента всем неравнодушным гражданам, которые отложили свои дела и пришли сдавать кровь. Молодой человек по-прежнему находится в больнице, но теперь шансы на благополучный исход многократно увеличились – благодаря своевременному переливанию врачам удастся избежать серьёзных последствий.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +5
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