Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в регионе ожидается переменная облачность. В ночь на субботу местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

В субботу и воскресенье осадков не предвидится. Ветер переменный, лёгкий до 5 м/с, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 8 до 15 градусов, днём тоже будет прохладно – до +21.

Атмосферное давление стабильно ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.