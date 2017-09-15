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Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

Синоптики обещают отсутствие осадков и пониженное атмосферное давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в регионе ожидается переменная облачность. В ночь на субботу местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

В субботу и воскресенье осадков не предвидится. Ветер переменный, лёгкий до 5 м/с, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.  Температура воздуха ночью – от 8 до 15 градусов, днём тоже будет прохладно – до +21.

Атмосферное давление стабильно ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +3
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