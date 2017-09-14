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С января по июль туляки взяли потребительских кредитов на сумму 42,7 млрд рублей

С января по июль туляки взяли потребительских кредитов на сумму 42,7 млрд рублей

Это на 26,5% больше, чем за семь месяцев прошлого года, отмечают в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

К началу августа совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 104,6 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла с 37,3% до 38,7%.

На территории Тульской области на 1 августа 2017 года действовали два региональных банка, 8 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 288 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

сегодня, в 12:15 +1
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