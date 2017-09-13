В Туле после ДТП на ул. Лейтейзена загорелся «Рено»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 сентября в 21.45 в Туле на перекрестке улиц Лейтейзена и Демонстрации произошла серьезная авария: столкнулись «Рено Логан» (под управлением 41-летнего мужчины) и «Мерседес GLE 450» (за рулем была 24-летняя девушка).

В результате ДТП произошло возгорание в моторном отсеке «Рено». На месте происшествия работали пожарные расчеты.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали три человека: водитель «Мерседеса», 17-летняя пассажирка этого же автомобиля и 20-летняя пассажирка «Рено». После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

Все обстоятельства ДТП выясняются.