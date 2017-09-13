новости
новости
Регистрация
В Туле после ДТП на ул. Лейтейзена загорелся «Рено»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле после ДТП на ул. Лейтейзена загорелся «Рено»

На месте происшествия работали пожарные.

12 сентября в 21.45 в Туле на перекрестке улиц Лейтейзена и Демонстрации произошла серьезная авария: столкнулись «Рено Логан» (под управлением 41-летнего мужчины) и «Мерседес GLE 450» (за рулем была 24-летняя девушка).

В результате ДТП произошло возгорание в моторном отсеке «Рено». На месте происшествия работали пожарные расчеты.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали три человека: водитель «Мерседеса», 17-летняя пассажирка этого же автомобиля и 20-летняя пассажирка «Рено». После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Cтудия танца и фитнеса DanceFit 16 сентября приглашает детей и взрослых на День открытых дверей
Cтудия танца и фитнеса DanceFit 16 сентября приглашает детей и взрослых на День открытых дверей
Жилой комплекс «Вертикаль»: Три дома готовятся к сдаче
Жилой комплекс «Вертикаль»: Три дома готовятся к сдаче
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.