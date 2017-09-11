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Двое туляков вымогали 2,5 млн рублей у знакомого за распространение им биткоинов

Двое туляков вымогали 2,5 млн рублей у знакомого за распространение им биткоинов

Злоумышленники заявили жертве, что его деятельность незаконна, и угрожали сдать его в полицию.

В Туле при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих ранее судимых мужчин. По предварительным данным, злоумышленники проникли в квартиру 26-летнего знакомого, который занимается оборотом электронной криптовалюты — биткоинов.

Мужчины заявили своей жертве, что его «бизнес» незаконный, и потребовали с него за молчание 2 миллиона 500 тысяч рублей, иначе его сдадут полицейским.

Злоумышленники сразу забрали у потерпевшего 400 тысяч рублей и золотую цепочку. Остальную сумму мужчина должен был отдать через несколько дней.

Потерпевший обратился в полицию. При попытке получения денег мошенники были задержаны.

Во время задержания они пытались оказать сопротивление полицейским, используя травматическое оружие, внешне схожее с ПМ.

В ходе задержания никто не пострадал. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования будут установлены все детали противоправного деяния.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +2
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