Фото Дмитрия Чербы.
В Новомосковске и в Богородицке выступила Аня Плетнёва из группы «Винтаж»
В муниципальных образованиях отмечали День Тульской области.
Вчера, 10 сентября, в Новомосковске и в Богородицке отмечали День Тульской области. Жителей муниципальных образований с праздником поздравляла Аня Плетнёва из группы «Винтаж».
Певица исполнила свои знаменитые хиты: «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Роман», «Ева» и другие.
Аня Плетнёва была в восторге от того, как ее приняла публика. В своем Instagram певица опубликовала фрагмент из концерта.
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