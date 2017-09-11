В Новомосковске и в Богородицке выступила Аня Плетнёва из группы «Винтаж»

Фото Дмитрия Чербы.

В муниципальных образованиях отмечали День Тульской области.

Вчера, 10 сентября, в Новомосковске и в Богородицке отмечали День Тульской области. Жителей муниципальных образований с праздником поздравляла Аня Плетнёва из группы «Винтаж».

Певица исполнила свои знаменитые хиты: «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Роман», «Ева» и другие.

Аня Плетнёва была в восторге от того, как ее приняла публика. В своем Instagram певица опубликовала фрагмент из концерта.