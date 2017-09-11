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В Новомосковске и в Богородицке выступила Аня Плетнёва из группы «Винтаж»
Фото Дмитрия Чербы.

В Новомосковске и в Богородицке выступила Аня Плетнёва из группы «Винтаж»

В муниципальных образованиях отмечали День Тульской области.

Вчера, 10 сентября, в Новомосковске и в Богородицке отмечали День Тульской области. Жителей муниципальных образований с праздником поздравляла Аня Плетнёва из группы «Винтаж».

Певица исполнила свои знаменитые хиты: «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Роман», «Ева» и другие.

Аня Плетнёва была в восторге от того, как ее приняла публика. В своем Instagram певица опубликовала фрагмент из концерта.

 

 

Богородицк ! Мне было так хорошо сегодня делать всё. вместе с вами !!!!

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

 

 

Галерея
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 1
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 2
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 3
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 4
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 5
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 6
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 7
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 8
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 9
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 10
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 11
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 12
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 13
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 14
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 15
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 16
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 17
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 18
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 19
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 20
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 21
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 22
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 23
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 24
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 25
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 26
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 27
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 28
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 29
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 30
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 31
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 32
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 33
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 34
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 35
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 36
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 37
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 38
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 39
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 40
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 41
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 42
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 43
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 44
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 45
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 46
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 47
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 48
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 49
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 50
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 51
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 52
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 53
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 54
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 55
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 56
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 57
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 58
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 59
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 60
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 61
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 62
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 63
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 64
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 65
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 66
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 67
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 68
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 69
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 70
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 71
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 72
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 73
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 74
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 75
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 76
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 77
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 78
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 79
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 80
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 81
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 82
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 83
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 84
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 85
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 86
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 87
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 88
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 89
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 90
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 91
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 92
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 93
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 94
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 95
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 96
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 97
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 98
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 99
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 100
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 101
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 102
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 103
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 104
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 105
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 106
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 107
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 108
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 109
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 110
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 111
Концерт Ани Плетевой в Новомосковске, Фото: 112
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 +1
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