Где в Туле 11 сентября отключат электричество

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электричества не будет по следующим адресам:

ул. Болдина, 43, 23-а, 27, 29, 45, 51-55 (нечётн.);

ул. Лермонтова, 3-14;

ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.);

ул. Физкультурная, 2-6 (чётн.), 1-13 (нечётн.);

ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.);

ул. 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11;

ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.);

ул. Ш. Руставелли, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.);

ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.);

ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.);

ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.)

ул. Колетвинова, 6, 7, 6-а, 1-а, 3, 5, 7;

ул. Войкова, 2, 4;

ул. Оборонная, 30, 4, 31, 32, 12, 24

ул. М. Горького, 9, 17, 15, 7, 11, 13;

ул. Демидовская, 68, 54

1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.);

8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.);

9-й пр-зд, 21;

10-й пр-зд, 21;

ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.);

ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33

площадь Челюскинцев

ул. Менделеевская, 33

п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)

ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.) п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 74-162-а (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ст. Козловская Засека; ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5

ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 74-162-а (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ст. Козловская Засека; ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5 п. Горелки: ул. Фестивальная, 27-47 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.).