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В Тульской области в ДТП пострадали два человека
Фото: om1.ru

В Тульской области в ДТП пострадали два человека

Госавтоинспекция информирует о ДТП за минувшие сутки.

7 сентября 2017 года в 13.55 на 127-м километре автодороги  М-2 Крым 43-летний водитель «Фольксваген Поло» столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которой находился 55-летний мужчина. В результате ДТП  пострадала 53-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус». Женщину госпитализировали.

В тот же день в 6.50 на 155-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Лада Ларгус». После столкновения «Ларгус» опрокинулся в кювет. В аварии пострадал 58-летний пассажир «Лады». С телесными повреждениями его доставили в больницу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:31 0
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