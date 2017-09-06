В Тульской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото: kropotkin.privetgorod.ru

Сегодня, 6 сентября, в 4:43 утра на 1-ом километре автодороги «Дубна - н. Павшино – Калуга- Тула- Михайлов- Рязань» произошло ДТП.

Водитель на неустановленном автомобиле сбил 30-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП обладающих какой-нибудь информацией по данному факту Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть МО МВД России по Суворовскому району по телефону: