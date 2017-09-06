Фото: kropotkin.privetgorod.ru
В Тульской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Инцидент произошел на 1-ом километре автодороги «Дубна – н. Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань».
Сегодня, 6 сентября, в 4:43 утра на 1-ом километре автодороги «Дубна - н. Павшино – Калуга- Тула- Михайлов- Рязань» произошло ДТП.
Водитель на неустановленном автомобиле сбил 30-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП обладающих какой-нибудь информацией по данному факту Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть МО МВД России по Суворовскому району по телефону:
8 (48763) 2-31-98.
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