Туляки увидят старый город в фотографиях

Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

В читальном зале Центральной городской библиотеки сегодня откроется выставка «Старая Тула в фотографиях».

Сегодня, 6 сентября, в читальном зале Центральной городской библиотеки откроется выставка «Старая Тула в фотографиях». На выставке представлены более 200 фотографий из коллекции Владимира Куликова.

Туляки смогут увидеть копии фотографий города начала 20 века, а также фотографии разных авторов с изображением города 70-80-х годов.

Фотовыставка дополнена книгами об истории Тулы из фонда Центральной городской библиотеки.

Открытие выставки пройдет сегодня, 6 сентября, в 16.00 по адресу: Болдина, 149/10. Она продлится до 15 октября 2017 года.