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В Тульской области судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 7 млн рублей
Фото hilook.ru

В Тульской области судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 7 млн рублей

В регионе завершилась акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!».

В Тульской области судебные приставы провели акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!». Акция проходила в регионе с 7 по 31 августа 2017 года. За это время приставы арестовали имущество должников на сумму 264 000 рублей, ограничили право 148 неплательщиков алиментов на управление автомобилем, 718 – на выезд за границу, 47 – объявили в розыск. За неуплату средств на содержание ребенка судебные приставы возбудили 50 уголовных дел.   

Всего в рамках акции «Собери ребенка в школу – заплати алименты!» с неплательщиков алиментов взыскано более 7 млн рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области призывает жителей региона, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:30 0
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Место
Тульская область

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