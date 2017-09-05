В Тульской области судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 7 млн рублей

Фото hilook.ru

В Тульской области судебные приставы провели акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!». Акция проходила в регионе с 7 по 31 августа 2017 года. За это время приставы арестовали имущество должников на сумму 264 000 рублей, ограничили право 148 неплательщиков алиментов на управление автомобилем, 718 – на выезд за границу, 47 – объявили в розыск. За неуплату средств на содержание ребенка судебные приставы возбудили 50 уголовных дел.

Всего в рамках акции «Собери ребенка в школу – заплати алименты!» с неплательщиков алиментов взыскано более 7 млн рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области призывает жителей региона, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам.