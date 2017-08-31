Пьяный туляк украл корову с луга

Необычный грабеж раскрыли сотрудники отделения полиции «Ильинское» в Туле. По предварительным данным, пьяный мужчина, увидев, что на лугу пасется корова, внезапно решил ее украсть. Злоумышленник в дальнейшем собирался продать животное.

Местные жители попытались остановить мужчину, однако тот всё равно увел корову. Ущерб владельцу составил 60 тысяч рублей.

Очевидцы сообщили в полицию. Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый житель одной из деревень. Он признался в содеянном. Продать корову он не успел.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».