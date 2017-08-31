новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк украл корову с луга

Пьяный туляк украл корову с луга

Он хотел продать животное.

Необычный грабеж раскрыли сотрудники отделения полиции «Ильинское» в Туле. По предварительным данным, пьяный мужчина, увидев, что на лугу пасется корова, внезапно решил ее украсть. Злоумышленник в дальнейшем собирался продать животное.

Местные жители попытались остановить мужчину, однако тот всё равно увел корову. Ущерб владельцу составил 60 тысяч рублей.

Очевидцы сообщили в полицию. Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый житель одной из деревень. Он признался в содеянном. Продать корову он не успел.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:21 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
короваукрал корову

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские предприниматели побывали в Казахстане с бизнес-миссией
Тульские предприниматели побывали в Казахстане с бизнес-миссией
В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД
В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.