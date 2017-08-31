В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД

Кадр из видео.

В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как в Туле на перекрестке улицы 9 Мая и проспекта Ленина водитель отечественной легковушки несколько раз подряд грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел вчера, 30 августа, около 2 часов дня.

Водитель непонятно откуда вылетел на красный свет (возможно, даже со встречной полосы).

Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого нарушителя.