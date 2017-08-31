Кадр из видео.
В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД
Видео нарушений очевидцы выложили в социальные сети.
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как в Туле на перекрестке улицы 9 Мая и проспекта Ленина водитель отечественной легковушки несколько раз подряд грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел вчера, 30 августа, около 2 часов дня.
Водитель непонятно откуда вылетел на красный свет (возможно, даже со встречной полосы).
Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого нарушителя.
Другие статьи по темам
Место