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В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД
Кадр из видео.

В Туле на ул. 9 Мая водитель несколько раз грубо нарушил ПДД

Видео нарушений очевидцы выложили в социальные сети.

В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как в Туле на перекрестке улицы 9 Мая и проспекта Ленина водитель отечественной легковушки несколько раз подряд грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел вчера, 30 августа, около 2 часов дня.

Водитель непонятно откуда вылетел на красный свет (возможно, даже со встречной полосы).

Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого нарушителя.

 

сегодня, в 14:20 +2
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