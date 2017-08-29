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В Туле сбили пешехода: разыскивается белый грузовик

В Туле сбили пешехода: разыскивается белый грузовик

Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.

28 августа в 9.30 в Туле возле дома №33 на проспекте Ленина неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом сбил 73-летнюю женщину, после чего с места ДТП скрылся.

Пенсионерка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия. 

Предварительно известно, что водитель был на грузовом фургоне белого цвета с регистрационными номерными знаками серии 777.

Если вы стали очевидцем данного ДТП или вам известны какие-либо обстоятельства по данному факту, просим сообщить по телефону: 22-26-84 или 32-45-00.  

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:20 +4
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