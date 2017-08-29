Школа в Одоевском районе откроется вовремя
Напомним, что ранее прокуратура внесла представление местной администрации.
Myslo писал о том, что в Одоевском районе в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Сомовская общеобразовательная школа не готова к 1 сентября: крышу здания не отремонтировали и даже не был объявлен конкурс на проведение ремонтных работ.
В администрации Одоевского района пояснили, что средства на проведение данных работ были выделены после уточнения бюджета.
Ремонт кровли планируется завершить до октября 2017 года.
В учреждении планируется провести ремонт системы дождевых стоков до 1 сентября.
Во время ремонта учебный процесс не будет остановлен, школьники вернутся за парты 1 сентября. В школе будут обучаться 15 учащихся. Занятия будут проводиться в учебных классах, соответствующим всем необходимым требованиям.